NMB48のキャプテン塩月希依音（20）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。黄色と白を基調とした振り袖姿の塩月は「今の私らしい元気さを表した黄色と、これからお上品な大人になっていきたいという願いを込めて白を選びました」とにっこり。二十歳の目標について「NMB48で大阪城ホール規模、1万人以上の会場でライブをできるグループが目標です。キャプテンに就任させてもらって、グループの目標でもあるんですけど、私