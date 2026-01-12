Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。これまで数々の音声入力ツールを試してきましたが、正直、どれも一長一短でした。ショートカットキーをど忘れしたり、画面上の小さな録音ボタンを探している間に、大事な発言を聞き逃してしまったり…。そんな操作のストレスを、1つの物理ボタンが解決してくれそうです。今回試したのは、音声を