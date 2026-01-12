フィギュアスケート男子で世界選手権覇者のイリア・マリニン（米国）の?五輪金メダル?を確信する声が米メディアから上がっている。米国フィギュアスケート連盟は１１日（日本時間１２日）にミラノ・コルティナ五輪の代表選手を発表し、マリニンが初の五輪切符を奪取。米メディア「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」は「五輪のプレッシャーは計り知れない。最高のスケーターでさえミスを犯すが、あらゆる注意事項を踏まえた上で、もしマリニ