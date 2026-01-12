NHK大河ドラマ「豊臣兄弟」第2回は「願いの鐘」。同ドラマにおいて豊臣秀吉の正妻となる寧々（北政所）は浜辺美波さんが演じています。寧々が生まれた年については諸説（例えば1542年、1549年説）ありますが、ここでは「木下系図」に基付き、天文18年（1549年）の生まれということにしておきましょう。寧々が1549年生まれとすると、天文6年（1537年）生まれの秀吉とは12歳の年齢差があったことになります。 【写真】お美しい