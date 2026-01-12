横浜FCの新体制がスタート横浜FCは1月12日、2月から開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグに向け、新体制メンバーおよび背番号を発表した。新加入選手では、ジェフユナイテッド千葉から加入したMF横山暁之が「26」、横浜FCユースからトップチームへ昇格したMF岩崎亮佑が「78」を背負う。また、高校2年生でプロ契約を結んだ18歳のDF秦樹（はた・じゅい）は背番号を「50」から「24」に変更。昨季終盤に新潟医療福祉大学在学中