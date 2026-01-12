１０日午後４時１０分頃、佐賀市兵庫町渕の県道交差点で、パトカーの停止指示を無視した軽乗用車が、別の乗用車とワゴン車に衝突して逃走した。約３０分後、軽乗用車は現場から約１・５キロ離れた畑に乗り捨てられているのが見つかった。軽乗用車には運転手のほかに同乗者もいたとみられ、佐賀北署が道交法違反（事故不申告）の疑いで運転手らの行方を追っている。同署の発表によると、同日午後３時５０分頃、同市駅前中央で、