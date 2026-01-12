ハワイアン航空は、「カフエワイ・ハワイ投資計画」の一環として、5年間で5億米ドルを投資する。2029年にかけて、ホノルル、リフエ、カフルイ、コナ、ヒロの各空港のロビー、ゲート、アメニティを改善し、明るく優雅なオープンスペースやよりよい座席、充電設備の増強を行う。ホノルルでは、ターミナル1のマウカ・コンコース入口に広さ約1,160平方メートルの新たなラウンジを開設する。これにより、旅行者の体験を総合的に向上させ