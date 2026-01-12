JR東日本発表によりますと、大雪・強風の見込みの影響で、12日は以下の路線と区間に影響が出ています。 〇奥羽本線（庭坂～米沢）始発～12時ごろまで普通列車の運転取りやめ福島～庭坂間で折り返し運転 〇奥羽本線（庭坂～米沢）終日運転取りやめ 〇仙山線以下の列車が運休下り仙台発11時53分山形行き上り山形初13時49分仙台行き 〇米坂線以下の列車が運休下り米沢発6時38分今泉行