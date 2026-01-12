１月１２日の中山５Ｒ・３歳新馬（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、長岡禎仁騎手が騎乗した単勝８番人気のスローモーション（牝３歳、美浦・深山雅史厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が勝利した。勝ちタイムは１分１３秒９（良）。速いスタートを決めると外の２番手をリズム良く追走。最後は逃げ粘るヴォンドゥを首差差し切った。長岡騎手は「気むずかしいところがあると聞いていましたが、レースでは見せなかった