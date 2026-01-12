NMB48の坂下真心（20）、芳賀礼（19）、西由真（19）ら新成人10人が12日、大阪天満宮（大阪市北区）で「成人式（二十歳のつどい）」に出席した。大好きな青と水色で落ち着いた雰囲気の晴れ着に身を包んだ坂下。「安心感があって落ち着く」と笑みを浮かべた。スポーツ大好きな坂下は昨年、大阪マラソンで42キロを4時間9分43秒で完走。TBS「オールスター感謝祭」では恒例の「赤坂ミニマラソン」で女子1位、全体8位でゴールした