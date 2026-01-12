ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１２日、今月２３日に召集予定の通常国会冒頭で高市早苗首相が衆院の「解散」を検討していることを報じた。スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。「解散案」の浮上に「びっくりしました」と驚いたことを明かした。田崎氏は「金曜日の夜１１時０５分にメールで速報が入ってきて…読売新聞と契約しているんで速報が入ってくるんですね」と一報を知った