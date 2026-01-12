今季３連覇を期すドジャースは、さらなる大型補強なるか。元メッツとオリオールズＧＭでＭＬＢネットワークのラジオ解説を務めるジム・デュケット氏が１１日（日本時間１２日）、カブスからＦＡとなっているカイル・タッカー外野手の争奪戦に参戦しているとみられるドジャースがすでに面談したことを明かした。同氏は自身のＸ（旧ツイッター）で「関係者が私に明かしたところによると、タッカー獲得の交渉に関与している主要３