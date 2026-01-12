巨人から現役ドラフトで日本ハムに移籍した菊地大稀投手が１２日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設を初めて訪れ、自主トレを行った。対戦相手として球場を訪れたことはあったが、屋内練習場や寮内のロッカーなどは初めて。「どこ行ったらいいのか分からないので、ずっとさまよってます」と苦笑した。屋内練習場で、桐蔭横浜大の先輩・斎藤とも対面。「やっと来たかって言われて、分かんないことがあったら何でも聞いてと言ってくれた