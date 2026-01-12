マンチェスター・ユナイテッドが新監督の選定を着々と進めているようだ。11日にイギリスメディア『スカイスポーツ』などが報じた。マンチェスター・ユナイテッドは今月5日、ルベン・アモリム前監督を電撃解任。U−18チームのダレン・フレッチャー監督が暫定的にトップチームを率いているが、7日に行われたプレミアリーグ第21節バーンリー戦は2−2のドローに終わり、11日のFAカップ3回戦ブライトン戦は1−2で敗れた。マンチェ