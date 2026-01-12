成人の日の１２日、ＮＭＢ４８で成⼈式を迎えたメンバー１０人が大阪市北区の大阪天満宮で「二十歳のつどい」に参加。あでやかな振袖姿を披露し、新成人としての誓いを新たにした。―二十歳の目標は？福原琴美「昨年１１月に加入したばかりの研究生。正規メンバーに昇格することです」福野杏実「好きなことを形にしたい。グッズのデザインや映像などクリエイティブなお仕事をしたい」板垣心和「ＮＭＢ４８の選抜メ