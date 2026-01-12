母親を殺害しようとしたとして、千葉県警銚子署は１１日、同県銚子市中央町、無職日向寺修史容疑者（６０）を殺人未遂容疑で逮捕した。母親は死亡しており、司法解剖して死因を調べる。日向寺容疑者は「介護に疲れた」と話しているという。発表によると、日向寺容疑者は９日午前１時頃、自宅で、同居する母・あやさん（８８）の鼻や口にタオルをかけて手で圧迫し、殺害しようとした疑い。あやさんは１１日午前６時１５分頃、自