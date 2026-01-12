女優の小雪（49）が、11日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。夫で俳優の松山ケンイチ（40）の家庭での様子を話した。家事の分担について、MCの井桁弘恵（28）に聞かれた小雪は、「（松山は）やんない、ほとんど」と答えた。続けて井桁が「ほとんど小雪さんが…」と言うと、「あ、でもなんか、（松山が）ちょっと空気読んで『お風呂流しておきました』とか言う時があるかもしれない」と話して、笑わせ