確かに白色申告は比較的簡単ですが、税理士さんから「青色申告の方が節税できる」と言われると、どちらがいいのか悩んでしまいますよね。本当に青色申告の節税効果は大きいのでしょうか？また、その“手間”と“メリット”は見合うのでしょうか？ この記事では、白色申告と青色申告の違いをわかりやすく整理し、両者の特徴とバランスの取り方を解説します。 青色申告と白色申告の基本的な違い 個人事業主が所得税の