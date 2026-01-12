（MCU）シリーズでヴァルキリー役を演じてきたテッサ・トンプソンが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への復帰について語った。 米のポッドキャストに登場したトンプソンは、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に登場する可能性を尋ねられると、「あっ、何も言えないんですよ」とひとこと。MCU経験者らしい、何ひとつ肯定も否定もしない答え方だ。 これまでトンプソンは、MCUの実写作