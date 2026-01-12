メ～テレ（名古屋テレビ） 強い寒気の影響で、名古屋や岐阜では11日夜から12日朝にかけて今シーズン初めて雪が積もりました。 11日から12日朝にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、東海地方では岐阜県の北部を中心にまとまった雪が降りました。 濃尾平野でも雪が降り、各地の最大の積雪量は名古屋で1センチ、岐阜で11センチと、今シーズン初めての積雪となりました。 このあと午後は強い冬型