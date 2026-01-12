メ～テレ（名古屋テレビ） 「成人の日」の12日、二十歳を祝う行事が名古屋市中区で行われました。 「中区成人の日記念式」には、今年度中に二十歳を迎える若者が晴れ着やスーツ姿で集まりました。 友人との再会を喜ぶ姿も見られました。 「二十歳の実感はないけどいろんな責任があると感じています。将来はみんなを笑顔にできる素敵な服をつくりたいと思っています 」（参加者） 「お父さんとお母さんとか、