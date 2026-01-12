俳優の橋本環奈（26）が12日、東京・港区で行われた「二十歳のつどい」にサプライズで登場。新成人850人にエールを送った。【写真】「えー」「かわいいー」大歓声を浴びながら登壇した橋本環奈橋本のサプライズは式典の実行委員会が企画した。橋本が登壇すると、新成人は「えー」と声が響き、会場がどよめいた。橋本は壇上で、自身は仕事で成人式には出ていなかったことを紹介。出席者の晴れ姿に感銘を受けたといい「皆さん