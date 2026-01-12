演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第47回は俳優の中井貴一さん。3歳直前に当時大スターだった俳優の父・佐田啓二を亡くした中井さん。将来自分が俳優になるとは思っていなかったそうで――。（撮影：岡本隆史）【写真】『風のガーデン』撮影時の一コマ。緒形拳さんと* * * * * * *家