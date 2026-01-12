放送開始『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ送った逸話も…演じるのは池田鉄洋さんさっそく盛り上がりを見せる中、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。今回は信長の弟・信勝の長男をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し