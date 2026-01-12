JR東日本によりますと12日正午頃、新潟市西区で発生した沿線火災の影響で、越後線の内野～新潟駅間の上下線で運転を見合わせています。午後0時40分現在、運転再開の見込みは立っていません。火災現場は線路沿いの住宅とみられ、その影響で運転を見合わせているということです。また越後線は、強風が見込まれるため、遅れや運休が発生する場合があるということです。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。