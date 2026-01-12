スマホをかざすだけで銀行口座が空になる。中国で急増する新手の詐欺手口が日本でも警戒すべき脅威として浮上している。便利さの陰に潜む「画面共有×NFC」の巧妙なわなとは。気づかぬうちに「読み取り機」と化すスマホ駅の改札、コンビニのレジ。私たちは一日に何度もスマートフォンを読み取り機にかざす。NFC（近距離無線通信）がもたらした「タップするだけ」の習慣は、もはや日常に溶け込んでいる。しかし2025年以降、中国でも