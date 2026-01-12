タレントの板野友美さんは1月10日、自身のInstagramを更新。スーパーでの買い物姿を公開しました。【写真】板野友美、スーパーでの買い物姿に反響！「ビジュ最高過ぎる」板野さんは9枚の写真を投稿し、3、6、8枚目ではスーパーで買い物をする姿を公開しました。買い物かごを片手に野菜を選ぶ姿は新鮮で、親近感あふれる姿。黒でまとめたラフなコーディネートがカッコいい印象です。この投稿にファンからは、「めっちゃかっこいい！