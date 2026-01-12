2027年に神奈川・横浜市で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：2027年国際園芸博覧会）公式ライセンス商品の新作が、1月14日（水）から、「EXPO 2027 オフィシャルストア」などで発売される。【写真】繊細なレース使いが華やか！おしゃれなバッグも■ギフトにも最適今回新登場する公式ライセンス商品は、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクターである“トゥンクトゥンク”をデザインしたアイテム全3種類。ライン