高市総理が通常国会冒頭での解散を検討するなか、立憲民主党の野田代表が公明党の斉藤代表と会談し選挙に向けた連携を強化していくことを確認しました。会談は立憲民主党の呼びかけで行われ都内のホテルでおよそ30分間行われました。高市総理が衆議院の解散を検討するなか2人は「政治空白は許されず大義はない」との認識で一致したということです。その上で選挙に向けた連携を強化していくことを確認しました。立憲野田代表「選