12日朝は、熊本市で気温が氷点下4℃まで下がり、今シーズン一番の冷え込みとなりました。 【写真を見る】散歩で「息が苦しい」寒さ熊本市で-4℃今季一番の冷え込み 江津湖の水面を白い霧が覆いつくしています。 温かい水面に冷たい空気が流れ込んでできる朝靄（もや）が広がりました。 上空の寒気と放射冷却の影響で気温が下がり、最低気温は熊本市で氷点下4℃、菊池市で氷点下6.3℃とこの冬一番の冷え込みとなりま