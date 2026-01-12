「あれ、さっき何食べたっけ？」──これは、心配すべきもの忘れでしょうか？実は、もの忘れには2種類あります。年齢とともに誰にでも起こるものと、認知症のサインとなるものです。脳神経内科医の田頭秀悟先生が強調するのは、この違いを家族が知っておくことの重要性です。今回のテーマは、「家族が判断できる『危険なもの忘れ』の見分け方」です。見逃してはいけない「もの忘れ」の違い「何を食べたか忘れる」のは正常。「食べ