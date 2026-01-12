鹿児島県の肝付町で、正月の伝統行事「ドヤドヤサー」が行われました。 肝付町内之浦の港に立てられた、高さおよそ15メートルの竹の柱。無病息災や豊漁などを祈願する鬼火焚き「ドヤドヤサー」です。 七草祝いの行事でもあり、この日は7歳になる子どもたちも晴れ着姿で参加し、竹の柱に火をつけました。 そして、竹に結び付けた縄を引き柱が倒されると、参加したおよそ100人が縁起がよいとされる飾り物を取り