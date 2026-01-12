鹿児島の伝統的な正月遊び「破魔投げ」大会が12日、鹿児島市で開かれました。 直径およそ5センチの「破魔」を相手の陣地にめがけて木の棒で打ち合って得点を競う破魔投げ。鹿児島でおよそ800年以上続く正月の伝統的な遊びです。 大会は保存会が毎年、成人の日に開いているもので、62回目の今年は園児から高齢者まで、およそ160人が参加しました。 （参加2回目）「1年ぶりにしたが、去年よりうまくできた」 （参加2回目）「昔の