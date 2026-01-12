岡山後楽園梅の剪定提供：岡山後楽園 岡山後楽園で、1月13日から梅の木のせん定が始まります。 せん定は、梅の木の形を美しく整えるとともに、風通しを良くし病気や害虫の被害を防ぐために、毎年この時期に行っています。 15日まで行われ、15日の午後1時から切り落とした枝を5本100円で販売します。 岡山後楽園によりますと、園内には約20種類100本の梅の木が植えられていて、今年は1月中旬から咲き始め、2月上旬か