日本アニメは世界で優位性あり歌舞伎の世界展開の推進も ─日本の魅力への期待が込められた押味さんの訴えでしたが、松竹の髙橋敏弘さん、25年は130周年の企画も多かったですが、26年をどのように予測しますか。 髙橋25年は映画興行収入が過去最高の2600億円までいく予想で、26年も良い作品が揃っているので期待しています。25年のメガヒット作品を抜いても、2300億円くらいは維持できるという見立てで