秋田朝日放送 １１日、鹿角市の山林でスノーモービルに乗っていた７０代の男性が意識を失いその後死亡しました。 警察によりますと、１１日午後２時ごろ、鹿角市十和田大湯の山林で青森県十和田市の工藤正幸さん（７１）が、スノーモービルに乗ったまま止まっているのを友人が見つけました。工藤さんはその後意識を失った状態で鹿角市内の病院に運ばれましたが、およそ６時間半後に死亡しました。