秋田朝日放送 強い冬型の気圧配置の影響で県内は北部を中心に雪が降り、１２日午前８時までの２４時間降雪量は鹿角で２５センチ、北秋田市鷹巣で２１センチとなりました。 また風も強く、にかほ市では１２日に２９．２メートルの最大瞬間風速を観測しています。冬型の気圧配置は次第に緩みますが、１２日は吹雪くところもある見込みで、１３日午前６時までに予想される２４時間降雪量は、多いところで山沿いで４０セ