タレントの丸山桂里奈（42）が、10日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）に出演。ロケで人気芸人と遭遇するハプニングがあった。この日は元サッカー日本代表つながりで、公私ともに親しいという前園真聖と山梨県・河口湖近辺の人気商業施設を訪れてロケ。そこで、偶然にもハライチ・澤部佑と鉢合わせになった。愛犬を散歩しながら、マスク姿で完全プライベートの澤部が「あら？」と驚き、丸山も「うそ