成人の日 知的障害がある人の20歳を祝う式典 1月12日は成人の日です。知的障害がある人の20歳を祝う式典が大分県大分市で行われました。 この祝賀会は、知的障害がある人の親などで作る大分市の団体が毎年開催しています。2025年は、今年度20歳になる5人とその保護者などが出席。 「一つ一つの努力の積み重ねが大きな花を咲かせる」 斉藤国芳理事長が「一つ一つの努力の積み重ねが大きな花を咲かせることを信じて大人としての