昨年暮れの有馬記念5着後、サウジC（2月14日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1800メートル）に選出され、招待を受諾したサンライズジパング（牡5＝前川）はオイシン・マーフィー(30)との新コンビで臨むことが決まった。12日、前川師は「マーフィー騎手に決まりました。追い切りに乗ってもらうかは調整中です」と遠征を見据えた。