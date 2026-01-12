将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月12日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で第1局2日目の対局が行われている。シリーズのゆくえを占う注目の初戦は、永瀬九段が主導権を握っていると見られている。このまま挑戦者が押し切るのか、絶対王者が勝機を見出すのか。今後の戦いに大きな注目が集まっている。【映像】