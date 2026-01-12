今回は、ママ友付き合いをやめ、一匹狼になった結果起きたことについてのエピソードを紹介します。娘の幼稚園で、ママ友に意地悪され…「娘が幼稚園に通うようになり、幼稚園でママ友を作ろうと必死でした。そして、あるボスキャラっぽいママ友のグループに入ったんです。でもLINEグループでちょっと返信が遅くなっただけで嫌味を言われたり、娘が人気の子供服ブランドの服を着ていると、嫉妬なのかひどいことを言われ、ママ友グル