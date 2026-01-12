タレントつるの剛士（50）が12日、X（旧ツイッター）を更新。長女の成人式を報告した。「長女、本日成人式」と切り出すと、「育ててくれて、育てられてきた20年。わが家も20歳を超えてついに二人に」と続け、「成人の日を迎えて新成人の皆さま、親御さん、誠におめでとうございます」と呼びかけている。その後同投稿をリポストすると「こんなに小さかったのに」とし、長女と思われる娘が出演するプリンセス・プリンセスのカバー曲