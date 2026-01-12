肺がんは初期症状があまりなく、気付いたときには転移などを起こし、かなり進行してしまっているということは少なくありません。 病気が進行してしまっている程、外科的治療の選択肢が少なくなり、延命目的の内科的治療しか選択肢にない場合があります。 完治を目的としている外科的治療を行えるかどうかは、生存率に大きく関わってくるでしょう。 今回は、肺がんのステージ4について、治療方法や症状に触れながら解説し