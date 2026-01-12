ホバート国際大会期間：2026年1月12日～2026年1月17日開催地：オーストラリア ホバートコート：ハード（屋外）結果：[ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴] 2 - 0 [ジャン シンユー / チャン ハオチン] 試合の詳細データはこちら≫ ホバート国際第1日がオーストラリア ホバートで行われ、女子ダブルス1回戦で、ナディヤ キチェノク / 二宮 真琴と第2シ&#12540