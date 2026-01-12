この記事をまとめると ■ブリヂストンは東京オートサロン2026で新スポーツタイヤRE-71RZを発表した ■ブースには象徴的存在としてポルシェ959が展示されポテンザの歴史を物語っている ■959純正採用に始まる技術的挑戦が現在のRE-71RZへと受け継がれている ポテンザの技術的な礎となった挑戦 ブリヂストンの新たなスポーツタイヤ「ポテンザRE-71RZ」は、東京オートサロン2026が発表会場に選ばれた。リアルスポーツを掲げるタイヤ