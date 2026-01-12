成人の日の12日、長崎市の諏訪神社では成人の儀式「元服式」が行われました。 奈良時代の成人の儀式を再現した「元服式」には、武家装束に身を包んだ長崎市出身の大学生2人が臨みました。 お祓いを受けた後、成人の証しとして “烏帽子” と “元服名” が授けられました。 （元服名『浄尊』 西 航輔さん） 「より一層、身が引き締まる思い。“滅私奉公” の精神を改めて思い起こして、社会に貢献できるよ