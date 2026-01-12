中国への返還が2026年1月末に迫る中、東京・上野のパンダ2頭へ「ありがとう」を伝える取り組みの話題です。上野動物園の双子パンダ、「シャオシャオ」と「レイレイ」。12月に撮影された映像でも、元気で愛らしい姿を見せてくれていました。中国への返還前の最終観覧日は1月25日。感謝とお別れを伝えようと、連日多くのファンでにぎわっています。その上野動物園のホームページでは、「シャオシャオ」と「レイレイ」の特別画像のプ