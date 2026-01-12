東海地方は、きょうの午後は平野部を中心に広く晴れるでしょう。 【写真を見る】東海地方 雪の積もっている地域はなだれや路面の凍結に注意を 午後は平野部を中心に広く晴れる見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（1/12 昼） 名古屋市内は、朝は雲が広がり雪が降っていましたが、正午前は晴れています。気温は2.7℃で、北寄りの冷たい風が吹いています。 きょうの午後は平野部を中心に広く晴れるでしょう。岐阜県山間部では