バンダイは、ガシャポンより「たまごっち ブリスターパッケージコレクション」を1月第2週に発売する。価格は400円、全6種。1月第2週発売「たまごっち ブリスターパッケージコレクション」(400円・全6主)「たまごっち ブリスターパッケージコレクション」は、たまごっちたちがブリスターパッケージに入ったミニチュア。中身は立体のフィギュアで、ボールチェーンがついているので好きな場所に着けられる。ラインナップは、ふらわっ